HS: Näin hyvä ilmanvaihto suojaa koronalta

Tutkimusten mukaan koronaviruksen leviämistä voi sisätiloissa ehkäistä riittävällä ilmanvaihdolla.

Aiheella on merkitystä Suomen epidemiatilanteen kannalta koulusyksyn alkaessa. Myös toimistoissa oleskelee enemmän ihmisiä, kun etätyösuositus loppuu elokuun alussa.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen ja lvi-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppänen suosittelevat, että kouluissa pidettäisiin ikkunoita auki ja ilmastointi säädettäisiin täydelle teholle.

– Ilmanvaihto pitäisi käynnistää pari tuntia ennen koulun alkamista ja jatkaa sitä pari tuntia päättymisen jälkeen. Sitten vasta olisi siirrettävä se yöteholle, Seppänen sanoo Helsingin Sanomille.

Etelä- ja Keski-Euroopassa tuuletusta mitataan hiilidioksidimittareilla, jos koulussa on käytössä vain ikkunatuuletus. Suomessa lähes kaikkialla on ilmanvaihto.

– Se miten uloshengitysilman hiilidioksidi liikkuu huoneessa, korreloi täysin hengityksen pienten aerosolihiukkasten kanssa, Vuorinen toteaa.

Toimistoissa tulisi välttää erityisesti ahtaita neuvotteluhuoneita. Osa paikoista kannattaa jättää vapaaksi ja varmistaa, että ilmanvaihto on käännetty maksimiteholle. Ikkunoiden avaaminen yleensä tehostaa tuuletusta.

