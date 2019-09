HS: Näin Googlen johtaja perustelee investointia Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimitusjohtaja Sundar Pichain mukaan Google haluaa olla hyvien puolella.

Google kertoi perjantaina investoinneistaan Suomeen. Google ostaa Suomesta tuulivoimaa, opettaa digitaitoja SAK:n työntekijöille ja on sijoittanut rahaa Haminassa sijaitsevaan datakeskukseen. Uuden 600 miljoonan euron investoinnin myötä rahaa on sijoitettu Haminaan tähän mennessä yhteensä kaksi miljardia euroa.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichain mukaan yhtiön suuri koko tuo mukanaan vastuuta.

– En herää maanantaiaamuna vetämään johtoryhmän kokousta ja ajattele, että ’onpa minulla paljon valtaa’. Ei se siltä tunnu, Pichai sanoo Helsingin Sanomille.

Google on joutunut tämän tästä vastatuuleen suuren kokonsa vuoksi. Euroopan komissio on sakottanut yhtiötä miljardeilla määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Sundar Pichain mukaan Google haluaa olla hyvien puolella. Suomen lisäksi uusiutuvaan energiaan investoidaan Belgiassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

– Se oli oikein toimimista, ja siinä oli liiketoiminnallista järkeä, Sundar Pichai sanoo.

Hän toteaa Euroopan olevan Googlen suurimpia markkinoita.

– Palvelemme eurooppalaisia kansalaisia ja haluamme olla hyviä kumppaneita Euroopalle ja Euroopan komissiolle, Pichai jatkaa.

Googlen toimitusjohtaja toppuuttelee myös huolia yksityisyydestä.

– Yksityisyys on sitä, että antaa käyttäjille läpinäkyvyyttä ja valinnanmahdollisuuksia siitä, miten heidän tietojaan käytetään, Pichai toteaa.

Asiassa on pyritty hänen mukaansa parannuksiin viimeisen vuoden aikana. Google on esimerkiksi lanseerannut mahdollisuuden automaattiseen tietojen poistoon. Pichain mukaan differentiaalinen yksityisyys on vielä tätäkin tärkeämpää. Sillä tarkoitetaan raakadatan erottamista yksittäisistä käyttäjistä.