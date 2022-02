HS: Näin asuntovelalliset suojautuvat nousevilta koroilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moni pohtii asuntolainojensa kohtaloa.

Pankkien asiakkaat ovat nyt kiinnostuneita erilaisista tavoista suojautua nousevilta koroilta. Pankit tarjoavat korkokattoja, kiinteäkorkoisia lainoja ja korkoputkia.

Reilu viikko sitten 12 kuukauden euribor heilahti kovimpaan nousuun sitten maaliskuun 2020. Euribor on Suomalaisten yleisin asuntolainojen viitekorko. Euribor on ollut miinuksella vuoden 2016 helmikuusta lähtien ja on miinuksella edelleen. Eri ekonomistien mukaan miinuskorkojen aika voi kuitenkin olla ohi tämän vuoden lopulle tultaessa.

– Syyskuussa 30 prosenttia uusista lainahakemuksista otti korkosuojauksen, mutta viime viikkoina lähes puolet uusista lainanhakijoista on ottanut sen, kertoo OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie Helsingin Sanomille.

Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnan lainoista vastaavan johtajan Sari Takalan mukaan korkoputken suosio on kasvanut viime vuosina.

Pankkien asiakkaiden turvallisuushakuisuutta ovat lisänneet inflaation lisäksi myös muut epävarmuustekijät, kuten pandemia ja Ukrainan kriisi.

Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajalan mukaan keskustelu korkoja vastaan suojautumiselta on vilkastunut viime syksystä alkaen.

– Ennakoitavuutta ja vakautta antavan korkokaton tai kiinteäkorkoisen lainan ohella suojaamista mietitään myös omien taloudellisten puskureiden kasvattamisen kautta, eli säästämisen ja sijoittamisen kautta, Pajala sanoo.