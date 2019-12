HS: Näillä koulutuksilla eniten työttöminä

Humanististen ja taidealojen opiskelijoilla ei mene tilastoissa vahvasti.

Humanististen ja taidealojen koulutuksen saaneiden työttömyys on Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella eri aloja vertaillessa yleisintä, Helsingin Sanomat kertoo.

Humanistisen tai taidealan koulutuksen suorittaneista oli viime vuoden lopussa työttöminä peräti 12 prosenttia. Kaikkiaan tämä merkitse 15 500 18-64-vuotiasta. Toiseksi eniten työttöminä on tekniikan alan koulutuksen saaneita. Heistä noin 11 prosenttia on vailla työtä.

Vähiten työttömyyttä on kasvatusaloja opiskelleiden parissa. Heistä työttöminä on vain noin neljä prosenttia. Toiseksi vähiten työttöminä on terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen saaneita. Heistä on työttöminä 4,6 prosenttia.

Koulutustaso vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti työttömyyteen. Mitä korkeampi alan tutkinto henkilöllä on, sitä epätodennäköisempää on myös työttömyys.

HS:n mukaan tilastot osoittavat kuitenkin korkeasti koulutettujen työttömyyden kasvaneen. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli vielä vuonna 2000 työttöminä hieman yli kaksi prosenttia. Nyt luku on liki seitsemän prosenttia.