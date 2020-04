HS: Mökkimurrot räjähtivät alkuvuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Murtojen määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Mökkimurtojen määrä on kasvanut voimakkaasti edellisen vuoden samaan aikaan verrattuna, kertoo Helsingin Sanomat. Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana murtojen määärä kasvoi peräti 90 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kasvun syy on toistaiseksi vielä hämärän peitossa. Vaikuttamassa ovat voineet olla esimerkiksi Uudenmaan sulkeminen, lumeton talvi tai jopa yksittäinen murtojen tehtailija. Alueellisiakin eroja on, Itä-Suomessa murtojen määrä on ollut jopa kolminkertainen ja Lounais-Suomessa noin kaksinkertainen aiempaan nähden.

Rikosylikomisario Juha Kainosen mukaan murrot menevät pääosin kotimaisten toimijoiden piikkiin, sillä matkustusrajoitukset ovat estäneet aiempina vuosina rikoksia tehtailleiden baltialaisten ryhmien mahdollisen maahantulon.

– Todellisuus mökkimurtojen määrästä selviää vasta, kun uusmaalaiset pääsevät käymään mökeillään. Esimerkiksi Paraisilta, jossa on runsaasti uusmaalaisten mökkejä, on tehty vähän mökkimurtoilmoituksia, Kainonen arvioi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on suositellut koronaepidemian vuoksi välttämään kotimaanmatkailua ja myös mökkeilyä, joten todellinen tilanne selvinnee vasta myöhemmin.

– Suomeksi sanottuna, nyt ei oikea aika lähteä mökille, Marin ohjeisti hallituksen tiedotustilaisuudessa.