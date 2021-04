HS: Milloin maskeista voisi päästä eroon?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksityiskohtaista suunnitelmaa maskisuosituksen purkamisesta ei vielä ole.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta arvioivat Helsingin Sanomien haastattelussa, että kasvomaskien käytöstä voidaan vähitellen luopua sen jälkeen kun tartuntatilanne on pudonnut riittävän alhaiselle tasolle.

– Kun tartuntatilanne on jossain vaiheessa pudonnut johonkin tiettyyn pisteeseen, oletan, että THL arvioi, että erilaisista rajoituksista voidaan vähitellen luopua, myös maskeista. Miten tämä vaihe määritellään, se ei ole tiedossani, Mäkelä sanoo.

THL:n Tervahaudan mukaan sitä ei vielä ole mietitty yksityiskohtaisesti, milloin THL päättää purkaa suosituksen kasvomaskien käytöstä.

– Yleisesti ottaen suositus purkautunee päinvastaisessa järjestyksessä kuin se otettiin käyttöön. Viimeinen sana on tässäkin asiassa alueilla. Tällä hetkellä suositus maskien käytöstä on voimassa – ja muistutan, että kyseessä on suositus eikä pakko, Tervahauta sanoo HS:lle.

Tervahauta arvelee, että mikäli tartuntatilanne laskee samalle tasolle kuin viime kesänä, maskeilla ei olisi enää suurta vaikutusta tartuntojen leviämisessä.

Tervahaudan mukaan päätös maskisuosituksen purusta olisi liian yksioikoista tehdä pelkän ilmaantuvuusluvun perusteella. Hänen mukaansa oleellista on tarkkailla, missä ikäryhmissä tartuntoja tapahtuu ja ilmeneekö tartuntaryppäitä.

– Tätä kautta voimme lähteä toisaalta kohdentamaan ja toisaalta purkamaan toimia oikealla tavalla. Lisäksi eri tahot, kuten esimerkiksi Finnair, VR ja kauppaketjut tekevät omat maskeja koskevat päätöksensä.

Mäkelä kuitenkin muistuttaa haastattelussa, että vielä on liian aikaista luopua maskeista.

– Tällä hetkellä maskeja edelleen tarvitaan niin joukkoliikennevälineissä, julkisissa tiloissa kuin työpaikoillakin.