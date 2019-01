HS: Rautatietunneli Pasilasta Keravalle etenemässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toteutuessaan lentorata nopeuttaisi matkaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle noin 15 minuutilla.

Ainakin Helsinki, Vantaa ja Tampere ovat Helsingin Sanomien tietojen mukaan perustamassa yhteisen yhtiön niin kutsutun Lentoradan valmistelua varten.

Lentorata on kaksiraiteinen sähköistetty kaukojunien rata, joka yhdistäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman pääradan kaukojunaliikenteeseen. Se nopeuttaisi matkaa Helsingin keskustasta sekä pääradalta lentoasemalle noin vartilla.

− Meillä on vireillä monia hankkeita, ja kaikki ovat kalliita. Jossain vaiheessa valtiovallan on laitettava ne järjestykseen. Käsityksemme on, että suurimmat hyödyt tulevat ensivaiheessa Helsingin ja Tampereen välisen yhteyden parantamisesta, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) HS:lle.

Vapaavuoren mukaan pääradan parantamiseen liittyvä niin kutsuttu Suomi-ratahanke on kokonaisuudessaan tarpeellinen.

Pasilasta Keravan Kytömaalle kulkeva maanalainen Lentorata maksaisi Väyläviraston päivitetyn kustannusarvion mukaan noin 2,4 miljardia euroa.

Jos valtio lähtisi hankeyhtiöön mukaan, päätöksen tekisi maan seuraava hallitus.