HS: Miksi rosvo tekee rikoksia, kun voi joutua vankilaan koko elämäksi?

Helsingin Sanomain tiedesivuilla julkaistaan lasten kysymyksiä, joihin asiantuntjat vastaavat. Uudessa kysymyspatterissa ovat esillä aiheet onko sammakolla hampaita, miksi värikynää ei voi kumittaa, saako punkin irtoamaan sukeltamalla ja mistä eläimet ja ihmiset on tehty.

Kahdeksanvuotias Ansa Kovanen on kysynyt kiperän kysymyksen Miksi rosvot tekevät rikoksia, jos he tietävät voivansa joutua vankilaan joskus jopa koko elämäksi?. Hänelle on vastannut psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma.

– Suurin osa rikollisista teoista tapahtuu ilman harkintaa. Rikos tehdään esimerkiksi kiivastuessa tai humalassa. Aivan kaikki eivät edes ymmärrä tekevänsä lainrikkomusta vaan kokevat toimivansa pakon edessä tai puolustavansa itseään, Hannu Lauerma toteaa HS:ssa.

Useasti vankilaan joutuneiden joukossa on hänen mukaansa paljon sellaisia, joilla on oppimisvaikeuksia ja monilla on vaikeuksia hillitä itseään.

– Tekonsa suunnittelevista rikollisista osa kuuluu järjestyneeseen rikollisuuteen, joka harjoittaa muun muassa laittomia liiketoimia ja käy huumekauppaa.

– He useimmiten tietävät voivansa joutua vankilaan mutta arvioivat riskin kannattavaksi, kun tarjolla on paljon rahaa. Osa tekonsa suunnittelevista kokee, että tavallinen rauhallinen elämä on sietämättömän tylsää.

Ylilääkäri kertoo Ansalle, että alle puolet vankilasta päässeistä suomalaisista joutuu uudestaan vankilaan kymmenen vuoden sisällä.