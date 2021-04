HS: Miksi professorit menevät naimisiin professorien kanssa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaalinen tausta on menettänyt merkitystään ja koulutuksen merkitys kasvanut.

Perhesosiologian emeritaprofessori Riitta Jallinoja kertoo Helsingin Sanomain haastattelussa häntä mietityttäneen, ettei Suomessa ole soveliasta puhua siitä, millaisista sosiaalisista taustoista puolisoita valitaan.

– Kyllä tämä aihe on tabu, joka painetaan yleensä maton alle. On paljon korrektimpaa tutkia vaikkapa syrjäytyneitä, Riitta Jallinoja sanoo HS:lle.

Jallinoja on viime vuosina tutkinut statuksen kuten ammatin periytymistä perheen sisällä. Hän on havainnut matrikkeleista, että jo pitkään kolmasosa naisprofessoreista on mennyt naimisiin miesprofessorin kanssa.

– Niin se vain menee.

Sosiaaliseen nousuun tai laskuun tarvitaan professorin mukaan yleensä kaksi tai kolme sukupolvea.

– Se auttaisi, jos avioliittomarkkinat muuttuisivat niin, että naitaisiin ristiin eli akateeminen naisi työläisen. Mutta siihen ei voi ketään pakottaa! Toki tätä on Suomessa tapahtunutkin, se menee luonnostaan. Mutta muutokset ovat lopulta hyvin hitaita ja usein tulee takapakkia.