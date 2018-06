HS: Maahanmuuttajia ei mielletä helposti suomalaisiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijoiden mukaan yhteen kuulumisen kyseenalaistaminen voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen.

Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä ei Suomessa mielletä helposti suomalaisiksi. Helsingin Sanomien mukaan asia käy ilmi useista maahanmuuttajataustaisia ryhmiä koskevista tutkimuksista.

Siirtolaisinstituutin erikoistutkija Johanna Leinosen mukaan ulkomaalaistaustaiset henkilöt kokevat Suomessa ulossulkemista esimerkiksi ulkonäkönsä perusteella. Avoimen rasismin sijaan vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat niin sanottua mikroaggressiota.

”Ihmiset katsovat pois päin, eivät istu bussissa viereen tai katso silmiin kätellessä. Kaikki eivät ole välttämättä edes tietoisia siitä, että tekevät niin”, Leinonen sanoo HS:lle.

Ulossulkemista on myös se, että vieraskieliseltä kuulostavalla nimellä on vaikeampi saada töitä tai että stereotyyppisestä suomalaisuudesta poikkeava ulkonäkö vaikuttaa viranomaiskohteluun.

Somaliyhteisöjä tarkastelleessa Open Society Foundationin tutkimuksessa Suomi nousi esiin kantaväestön poikkeuksellisen negatiivisen suhtautumisen vuoksi. Tutkimuksen mukaan Helsingin somalitaustaiset eivät määrittele itseään suomalaisiksi tai edes Suomen somaleiksi valtaväestön vahvan vastustuksen vuoksi.

Leinonen ei osaa sanoa, onko suomalaisuus kansainvälisesti vertaillen erityisen ulossulkevaa. Suomessa on hänen mukaansa kuitenkin hyvin voimakas homogeenisen kansakunnan myytti.

”Ruotsin tilanne on ollut erilainen. Siellä on ollut monikulttuurisuuden ideaali ja kansainvälisen hyväntekijän rooli. Keskustelu on vähän erityyppistä”, Leinonen sanoo.