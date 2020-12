HS: Liikkuminen lisääntynyt osassa pääkaupunkiseutua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin seudun ihmisvirrat eivät ole pienentyneet toivotulla tavalla.

Pääkaupunkiseudun liikkumistietojen perusteella koronaohjeita ei ole noudatettu epidemian hillitsemisen edellyttämällä tavalla.

Helsingin Sanomat on koostanut tilastoja autoilusta, joukkoliikenteen käytöstä ja matkapuhelinten paikannustiedoista. Liikkuminen pääkaupungin keskustassa kääntyi laskuun viikon alussa, jolloin uusimmat koronarajoitukset astuivat voimaan. Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet on kielletty, minkä lisäksi harrastustoimintaa on keskeytetty ja julkisia tiloja suljettu.

Pääkaupungin keskustassa liikuttiin maanantaina seitsemän prosenttia vähemmän kuin viikko sitten ja noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin toissaviikolla. Metron matkustajamäärät ovat pysyneet melko tasaisina samalla aikavälillä.

Matkapuhelintietojen perusteella Itäkeskuksessa ja Leppävaarassa sisäisten matkojen määrä on sen sijaan kasvanut marraskuuhun verrattuna.

HUS:n mukaan liikkuvuus oli Uudellamaalla erittäin vilkasta vielä viime viikon loppupuolella.

– Sehän ei tietenkään kerro vielä siitä, mikä on lähikontaktien määrä, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi.

Pääteillä sijaitsevien mittauspisteiden perusteella autoilu on vähentynyt joukkoliikennettä enemmän. Kehä I:llä Leppävaaran ja Konalan välissä liikennettä oli lähes kymmenen prosenttia vähemmän 29. marraskuuta viikontakaiseen lukuun verrattuna.