HS: Lastensuojelun viranomaiset valmiina al-Holin lentoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääkaupunkiseudun lastensuojelu on valmistautunut Syyriasta palaaviin ISIS-perheisiin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lastensuojeluviranomaiset ovat ”täydessä valmiudessa” ottamaan vastaan al-Holin ISIS-leiriltä palaavia lapsia, kertoo Helsingin Sanomat.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on varautunut keväästä lähtien lasten ja äitien paluuseen Syyriasta. Työ alkaa, jos taistelualueelta palaavasta lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus.

Lastensuojelu kartoittaa huoltajaa lähipiiristä, jos lapsi saapuu Suomeen ilman vanhempaansa tai joutuu tästä eroon maahantulon jälkeen esimerkiksi äidin vangitsemisen myötä.

Viranomaiset selvittävät henkilötunnuksen perusteella henkilön viimeisen osoitteen. Sen mukaan määritellään lastensuojeluilmoituksen saava alue. Vauvat pyritään saamaan vastaaanottoperheeseen ja yli 3-vuotiaat vastaanottokotiin, jossa tehdään tarkempi arvio avuntarpeesta.

– Jos lapsi on tullut sellaisesta paikasta, hän on varmaan kokenut erilaisia traumoja. Ensisijaisesti pitää arvioida, voiko lapsi olla äidin kanssa, mutta jos äiti esimerkiksi vangitaan, pitää kartoittaa ensin se, onko läheisverkostossa mahdollisuuksia ja jos ei, niin miettiä, mikä sijoituspaikka sitten on, johtava sosiaalityöntekijä Espoosta sanoo HS:lle.