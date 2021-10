HS: Laiton tunkio riivaa kaupunkia, syyllistä ei löydetä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin kaupunki ei pitkään tiennyt kenen vastuulla tunkio on.

Helsingin Taivalsaaressa, aivan Hietaniemen hiekkarannan vieressä on laiton kaatopaikka ja tunkio, jossa on muun muassa huonekaluja, kylmäkaappi ja muoviroskaa, kertoo Helsingin Sanomat. Alue on ollut ainakin parikymmentä vuotta huonossa kunnossa.

Helsingin kaupungilla oli vaikeuksia saada selville, kuka on vastuussa paikasta. Eri toimialat ja niiden yksiköt pompottelivat asiaa toisilleen.

Lopulta kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttöyksikkö huomasi alueen olevan vuokrattu eteenpäin useille eri kiinteistöhuoltoyhtiöille. Koska vuokrasopimukset oli tehty kymmenen vuotta ennen kaupungin organisaatiomuutosta, ei kyseinen yksikkö tiennyt niiden olevan sen vastuulla.

Alueen lukuisat vuokralaiset sanovat, että luvattomat jätekasat ovat toisten aiheuttamia eivätkä heidän. Yksittäistä syyllistä ei löydy. Maksullisten paikkojen sijaan huoltoyhtiöt vievät hiekotushiekat, lehti- ja katuroskat tunkiolle. Esimerkki on houkutellut myös muita kippaamaan jätteensä alueelle.

– Näköjään ne ovat käyneet kippaamassa niitä säästösyistä sinne vuokra-alueen nurkkaan, sanoo Helsingin kaupungin alueidenkäytön tiimipäällikkö Jarmo Talvasto.

Kaupunki suunnittelee ottavansa yhteydessä vuokralaisiin ja irtisanoa sopimukset, jos puhdistajaa alueelle ei löydy.

-Pitää lähettää yhtiöille viesti, että jos niitä ei saada yhteisvastuullisesti siivottua, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoa sopimukset, Talvasto sanoo.