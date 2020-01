HS: Lähes kaikki kyläkaupat hakivat tukea valtiolta

Joka neljäs kyläkauppias suunnittelee lopettavansa.

Maa- ja metsätalousministeriö aloitti syksyllä kertaluonteisen kokeilun kyläkauppatuesta. Suomen noin 220 kyläkaupasta lähes kaikki hakivat rahallista tukea valtiolta, kertoo Helsingin Sanomat.

Ruokavirasto valitsi lopulta yli 200 hakijan joukosta 80 myymälää, joille myönnettiin noin 11 000 euron tuki.

Yksi tuen saaneista on Luostaritien kyläkauppa Tuusniemen Kosulassa.

– Se auttaa selviämään hiljaisimman talviajan yli. Ja ensi kesänä voisi palkata kesätyöntekijän. Sillä saisi ylläpidettyä omaa jaksamista. Ennen vuotta 2016 meillä oli joka kesä yhdestä kahteen vierasta töissä, yrittäjä Risto Heiskanen kertoo HS:lle.

Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan kyläkauppojen määrä vähentyi noin 60 prosenttia vuosina 2002-2015. Myös joka neljäs kyläkaupoista aikoi lopettaa toimintansa lähivuosina.

Maa- ja metsätalousministeriössä on seurattu huolestuneina kyläkauppojen määrän vähenemistä.

– Maaseutualueilla on tosi paljon pieniä yrityksiä, joilla on esimerkiksi verkkomyyntiä. Kyläkauppa, jolla on esimerkiksi posti, on aika keskeinen asia. Ihmiset ja yritykset tarvitsevat niitä palveluita, ministeriön neuvotteleva virkamies Christell Åhström sanoo lehdelle.

Kyläkauppatuen vaikutuksista tehdään ensi vuonna selvitys. Tuen jatkosta päätetään myöhemmin.