HS: Lääkäri huolestui ilmiöstä – oireiset oppilaat menevät kouluun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkäri muistuttaa, että sairaana pitää pysyä kotona.

Vantaalla on nyt pääkaupunkiseudun pahin koronailmaantuvuus. Tällä hetkellä erityisesti koulut korostuvat Vantaan tartuntatilastoissa.

Huolta on aiheuttanut etenkin Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin yläkoulussa tehty massatestaus, jossa 424 oppilaalta löydettiin yhteensä 47 koronatartuntaa. Lukema on viimeisen kuukauden ajalta.

− Löydös on poikkeuksellinen kansallisellakin tasolla, sanoo Vantaan tartuntaudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen Helsingin Sanomille.

Koulujen lisäksi Vantaan tartunnanlähdetilastoissa korostuu perhepiiri. Myös työpaikoilta on tullut tartuntoja.

Vantaalla on uutena ilmiönä Kirsi Valtosen mukaan havaittavissa se, että kun aikaisemmin yhdessä koulussa todettiin yleensä vain yksittäinen koronatapaus, osuu niitä nyt useampia kerralla lähes joka kouluun, jossa virusta esiintyy.

Kouluissa ympäri Vantaata on lisäksi Valtosen mukaan tullut esiin, että osa koululaisista käy edelleen oireisina koulussa eikä hakeudu koronatestiin. Hän muistuttaa, että sairaana tulee pysyä kotona ja mennä testattavaksi.

Peruskouluja ei kuitenkaan olla näillä näkymin laajemmin siirtämässä etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi.

− Joulukuun aikana on muistaakseni yhteensä kuudessa koulussa todettu tartuntoja, mikä on kuitenkin aika pieni luku siihen nähden, paljonko Vantaalla on kouluja, Valtonen sanoo.