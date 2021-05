HS-kysely: Hallituskriisissä ei ollut todellista riskiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eniten tunnustusta puolueet saavat omilta kannattajiltaan.

Kantar TNS kysyi Helsingin Sanomien toimeksiannosta kansalaisten käsityksiä eri puolueiden menestyksestä puoliväliriihessä 7.–13. toukokuuta.

Vastanneista 35 prosenttia arvioi, että mikään puolue ei selvinnyt voittajana neuvotteluista. SDP:n voittoon uskoi 19 prosenttia, keskustan kymmenen prosenttia. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kuitenkin arvioi, että hallituskriisi aiheutti keskustalle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Hallituspuolueiden menestymisen arviointi tuotti HS:n mukaan vastaajille ongelmia, vaikka he saivatkin ne järjestykseen, kun mittarina oli onnistuminen neuvotteluissa.

Kysymykseen, ”mikä hallituspuolueista selvisi mielestäsi voittajana kehysriihineuvotteluista”, SDP:n onnistumiseen uskovia oli eniten. Kaikkiaan 36 prosenttia uskoi pääministeripuolueen onnistuneen kehysriihineuvotteluissa vähintään melko hyvin. Vasemmistoliitto ja RKP onnistuivat hyvin 27 prosentin mielestä.

Vihreiden arvioi onnistuneen vähintään melko hyvin kehysriihineuvotteluissa 21 prosenttia, ja 20 prosenttia uskoo samaa keskustasta.

Esimerkiksi 74 prosenttia sosialidemokraateista arvioi SDP:n onnistuneen kehysriihineuvotteluissa. Keskustan kannattajistakin eli 62 prosenttia antoi tunnustusta omalle puolueelleen.

Suomalaisten enemmistön mielestä riihen synnyttämässä hallituskriisissä ei ollut todellista riskiä hallituksen kaatumiselle. Riskiä ei ollut lainkaan 16 prosentin mielestä, ja 38 prosentin mielestä se ei ollut kovin todellinen. Kuusi prosenttia piti riskiä täysin ja 23 prosenttia melko todellisena.

Kantar TNS toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa 7.–13.5.2021. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 007. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.