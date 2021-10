HS: Kymmeniä matkailijoita sakotettu, kieltäytyivät koronatestistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisin mukaan määräaikaisen lain valvonta on ollut haastavaa.

Helsingin Sanomien mukaan kymmeniä Suomeen saapuneita henkilöitä on sakotettu koronavirustestistä kieltäytymisen vuoksi. Osa on ilmoittanut asiasta heti maahan tullessaan.

Testin laiminlyöntiä koskeva laki tuli voimaan heinäkuussa ja on voimassa vuoden loppuun asti. Poliisi on kirjannut kieltäytymisiä 12–29 kappaletta kuukaudessa.

Sakkoja on määrätty määräaikaisen pykälän perusteella ainakin 54 kappaletta. Tapauksia on päätynyt myös käräjäoikeuden käsittelyyn, jos henkilö on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Tuomioita ei ole vielä annettu.

Tällä hetkellä muusta kuin matalan riskin maasta Suomeen saapuvan on käytävä testissä, jos hänellä ei ole todistusta kahdesta rokotuksesta tai sairastetusta koronasta. Suurin osa sakotetuista on ollut suomalaisia.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin sanoo, ettei valvonta ole ollut helppoa.

– On täysin mahdollista, että ihan kaikkia tapauksia ei ole edes ilmoitettu poliisille, mutta sellaista rikollisuus normaalistikin on, Arvelin toteaa.