HS: Koronapotilaille uusi lääke kotihoitoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hepariini vähentää verihyytymien riskiä ja voi ehkäistä viruksen tunkeutumista soluihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS suosittaa verihyytymiä ehkäisevää hepariinia tietyille potilasryhmille.

Helsingin Sanomien mukaan hyytymisenestolääkitystä suositellaan vuodepotilaiksi joutuneille yli 40-vuotiaille myös kotihoidossa ja taudin alkuvaiheessa. Vuodenvaihteen tienoilla annetun suosituksen jälkeen lääkitystä on annettu noin sadalle potilaalle.

Tutkimusten mukaan hepariinin käyttö on jopa puolittanut Covid-19-potilaiden kuolleisuuden sairaalahoidossa, jos lääkettä on annettu kahden vuorokauden sisällä. Kokeilun tavoitteena on vähentää tukosten ohella vaikean tautimuodon riskiä.

Elimistön normaalistikin tuottama hepariini suojaa verisuonten pintaa ja vähentää tulehdustilaa. Sen on myös havaittu tarttuvan viruksen piikkiproteiiniin ja estävän sen tunkeutumista soluihin.

– Oletamme, että se voisi rauhoittaa tulehduksellista reaktiota. Hyytyminen ja tulehdus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, HUS:n tromboosiryhmän professori Riitta Lassila sanoo HS:lle.

Hepariinia suositellaan tällä hetkellä kaikille yli 60-vuotiaille koronapotilaille, raskaana oleville ja yli 40-vuotiaille vuodepotilaille. Potilaalle ilmaiseksi toimitettavan lääkkeen määräämisestä päättää hoitava lääkäri.