HS: Koronapotilaiden tehohoidossa merkittävä käänne

Professorin mukaan kantokyky kestää nykyisen potilasmäärän.

Koronavirukseen sairastuneiden potilaiden tehohoidon tarpeessa on tapahtunut runsaan viikon kuluessa merkittävä käänne, kertoo Helsingin Sanomat.

Keskiviikkona teho-osastoilla oli hoidettavana enää 48 potilasta, jotka olivat sairastuneet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Heistä vain 40 oli hoidossa koronaviruksen vuoksi.

Vielä puolitoista viikkoa sitten potilaita oli tehohoidossa 77, mikä oli suurin luku sitten huhtikuun 2020, jolloin suurin lukema oli 83 potilasta.

– Siinä vaiheessa näytti huolestuttavalta, mutta viime viikon aikana tuli hyvin voimakas laskutrendi, sanoo tehohoidon professori Matti Reinikainen HS:n haastattelussa.

Viime viikon aikana teho-osastoilla alkoi enää 40 koronapotilaiden tehohoitojaksoa, kun vielä kahdella edellisellä kalenteriviikolla uusia tehohoitojaksoja alkoi yli 60 kummallakin.

Reinikaisen mukaan tehohoidon kantokyky kestää jo hyvin tällaisen määrän potilaita.

– Aika huojentavalta näyttää. Edelleen on sairaaloita, joissa on kohtalaisesti painetta, mutta suunta on hyvä, Reinikainen sanoo.