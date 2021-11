HS: Koronapotilaiden määrä kasvaa – Sydänhoidot venyneet kuukausilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syöpä- ja sydänhoitoja on jouduttu siirtämään koronapotilaiden sairaalahoidon tarpeen kasvaessa.

Koronapotilaiden määrä on jatkanut kasvuaan kohti kevään huippulukemia, kertoo Helsingin Sanomat. Tämä on näkynyt myös sydän- ja syöpähoitojen siirtymisellä, mutta myös esimerkiksi kiireettömämpiä ortopedian ja urologian leikkauksia sekä eri osastojen kontrolliaikoja on jouduttu siirtämään.

Muuta hoitoa on jouduttu supistamaan sairaaloissa useaan otteeseen koronaepidemian aikana, jotta kiireellistä hoitoa tarvitseville on voitu varmistaa henkilökunnan riittävä määrä. Hoitotakuun määrittämistä määräajoista ollaan voitu joustaa valmiuslain pykälän nojalla.

Perjantaina sairaalahoidossa oli 241 koronapotilasta, joista peräti 29 oli tehohoidossa. Sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista suurin osa on rokottamattomia.