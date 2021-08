HS: Kokoomus pysyy suurimpana puolueena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n ja vihreiden kannatuksessa ovat suurimmat muutokset, mutta nekin mahtuvat virhemarginaaliin.

Kokoomus on edelleen suurin puolue, kertoo Helsingin Sanomien mielipidemittaus. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 19,8 prosenttia suomalaisista.

Kokoomuksen kannatus on laskenut heinäkuusta 0,1 prosenttia. Muutos on hyvin pieni siihen nähden, että kyselyn virhemarginaali on 2,1 prosenttia.

Sdp on toiseksi suurin, ja sen kannatus on pysynyt ennallaan 19,2 prosentissa.

Perussuomalaisten kannatus jatkaa laskuaan. Puoluetta äänestäisi 17,2 prosenttia kansalaisista, mikä on 0,6 prosenttia vähemmän kuin edellisessä mittauksessa.

Vastaavan muutoksen mutta ylöspäin on kokenut vihreät, jonka kannatus kohosi 10,8 prosenttiin. Myös keskusta paransi asemiaan ja nosti kannatustaan 12,9 prosenttiin.

Vasemmistoliiton kannatus laski 7,9 prosenttiin ja Rkp pysyi ennallaan 4,4 prosentissa. Kristillisten kannatus on 3,6 prosenttia ja Liike Nytin 2,3 prosenttia.

HS-Gallupin tuottaneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvelee, että kokoomuksen kannatuksessa näkyy kuntavaalien hyvä tulos.

– Kokoomuksen kannatuksessa on nyt ehkä hiukan samaa kuin perussuomalaisilla oli viime eduskuntavaalien jälkeen: Hyvä veto jatkuu vaalien jälkeen, hän sanoo HS:lle.

Vastaajista 29 prosenttia ei kertonut kantaansa.

Viiden hallituspuolueen yhteenlaskettu kannatus on 55,2 prosenttia.