HS: Keskustan ja vihreiden välille repesi riita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslakivaliokunnan virkamiestä kohtaan esitettyä kritiikkiä pidetään poikkeuksellisena.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jenni Pitkon (vihr.) esittämät kommentit perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvoksesta ovat herättäneet rajua kritiikkiä, uutisoi Helsingin Sanomat.

Pitko oli aiemmin lähettänyt ryhmänjohtajien WhatsApp-ryhmään viestin, jossa esitetään keskustelua valiokuntaneuvoksen ”roolista”, toivotaan keskustelua valiokunnan toiminnasta ja pyydetään, että valiokuntaneuvoksen esimies olisi paikalla. Viesti tulkittiin keskustassa kritiikiksi valiokuntaneuvosta kohtaan, jota voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena.

Valiokuntaneuvoksen tehtävä on valmistella valiokunnassa käydyn keskustelun perusteella lopulliset mietinnöt käsiteltävistä asioista.

Viestien uskotaan liittyvän ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnan käsittelyyn valiokunnassa. Pitkon mukaan viesti ei kuitenkaan ollut kritiikkiä valiokuntaneuvosta kohtaan, vaan sen tarkoitus oli puhtaasti herättää keskustelua valiokunnan tietovuodoista.

Pitko kieltäytyi näyttämästä viestinvaihtoa vedoten niiden yksityisyyteen. Keskusteluista käy Pitkon mukaan kuitenkin ilmi, että kyse on tietovuodosta. Erityistä syytä valiokuntaneuvoksen maininnalle Pitkolla ei kuitenkaan ole.

– Ei siinä mitään syytä ollut. Ehkä se oli huonosti aseteltu, Pitko toteaa.

Viestin nähneiden lähteiden mukaan maininta on tulkittu pyrkimykseksi saada valiokuntaneuvos valmistelemaan mietintöpohja, joka olisi vähemmän kriittinen Haavistoa kohtaan. Perustuslakivaliokunnan enemmistön mukaan Haavisto oli rikkonut al Hol -tapauksessa lakia, ja valiokuntaneuvos kirjoitti valiokunnan kannan enemmistö näkemyksen mukaisesti.

Lähteiden mukaan vihreät uskovat, että valiokuntaneuvoksen näkemykset näkyvät mietinnöissä liikaa, eikä valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) saa tätä kuriin. Vihreät ovat myös aiemmin kuluneena vuonna uskoneet, että valiokuntaneuvos on yrittänyt edistää valiokunnan kriittisempien jäsenien näkökantoja Euroopan unionin elpymysrahastosta.

Pitkon esittämä kritiikki aiheutti suuttumusta etenkin keskustassa. Kansanedustaja Mikko Kinnunen (kesk.) paheksui valiokuntaneuvosten ammattitaidon arvostelua ja piti sitä perustuslakivaliokunnan arvovallan ja demokratian perusteiden murentamisena.

Kritiikki valiokuntaneuvosta on poikkeuksellista myös sen takia, että kyseinen henkilö on arvostettu yli puoluerajojen. Esimerkiksi entinen oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) pitää valiokuntaneuvosta ”virkamieskunnan parhaimmistona”, jonka puolueettomuuteen hän on aina luottanut.

Myös perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) pitää valiokuntaneuvosta alansa ammattilaisena ja ihmettelee tätä kohtaan esitettyä kriitiikkiä.

– Perustuslakivaliokunnan neuvokset ovat korkean moraalin ja virkamiesetiikan omaavia ammattilaisia. Näiden henkilöiden moraalin kyseenalaistaminen on aika rajua puhetta, Häkkänen tiivistää.