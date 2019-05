HS: Kaupunki tarjoaa lukitsemattomia yhteispyöriä − ”Riskit tiedostettu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keravalla on otettu yhteiskäyttöön polkupyöriä, joiden käyttö on maksutonta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Toinen erityispiirre pyöräkokeilussa on, että pyöriä ei lukita käytön jälkeen.

− Pyörien käyttö on maksutonta ja vapaata. Pyörät ovat kaikkien käytettävissä, ja niitä voi käyttää esimerkiksi nopeisiin siirtymisiin paikasta toiseen tai muuten vain Keravaan tutustumiseen, kaupungin tapahtumatuottaja Nina Roisko kertoo HS:lle.

− Tärkeää on, ettei pyöriä koskaan lukita, vaan ne ovat aina seuraavan käyttäjän käytettävissä. Esimerkiksi jos kaupunkipyörällä menee kauppaan, se ei välttämättä ole enää pihalla, kun tulee ulos kaupasta, hän lisää.

Kampanjan tarkoitus on lisätä yhteisöllisyyttä ja vähentää luvattomasti lainattujen polkupyörien määrää. Kyseessä on eräänlainen sosiaalinen koe, jonka riskit kaupungin hallinnossa on tiedostettu: lukitsemattomat yhteispyörät saattavat kadota katukuvasta nopeastikin.

− Toivomme, että ne olisivat käytössä pitkään ja niistä pääsisi nauttimaan mahdollisimman moni. Jos kaupunkipyörä löytyy rikkoutuneena, toivomme, että siitä ilmoitetaan kaupungille, jotta pyörä saadaan korjattavaksi, Roisko sanoo.

Keravan kaupunkipyörät ovat kunnostettuja polkupyöriä. Ne on alun perin hylätty Keravan asemalle, eikä niille ole löytynyt omistajaa.