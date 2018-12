HS: Kaupunki suosittaa kotiintuloaikoja nuorille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laitilan suositusten mukaan alakoululaiset tulisivat kotiin kello 19.30 ja yläkoululaiset kello 21.

Laitilan kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen mukaan suositus kotiintuloajoille ”on erittäin hieno juttu”.

Laitila on ottanut käyttöön kotiintuloajat lapsille ja nuorille. Suositusten mukaan alakoululaiset tulisivat arkisin kotiin kello 19.30:een ja yläkoululaiset kello 21:een mennessä.

Perjantaisin ja lauantaisin kotiintuloaika olisi tunnin myöhempään alakouluikäisillä ja 7.- ja 8.-luokkalaisilla sekä yhdeksäsluokkalaisilla ja sitä vanhemmilla kello 23. Asiasta kertoi ensimmäisenä Laitilan Sanomat joulukuussa ja Turun Sanomat maanantaina.

– Tällä osoitamme, että välitämme lapsista ja nuorista ja heidän hyvinvointiinsa panostetaan. Monilta vanhemmilta on tullut palautetta, että kotiintuloajoista on helpompi pitää kiinni, kun ne ovat kaikille samat ja niistä on yhteisesti sovittu, Johanna Luukkonen sanoo Helsingin Sanomille.

Sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpään mukaan kaupunki voi antaa asiasta vain suosituksen. Ulkonaliikkumiskiellot olisivat lain ja ihmisoikeussopimusten vastaisia.

Suosituksia lasten ja nuorten kotiintuloajoista on laadittu satunnaisesti aiempina vuosina myös joissain muissa kunnissa.

– Suosituksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää vanhemmat lasten ja nuorten hyvinvointiin ja pyhittää ilta perheen yhteiselle ajalle, Tuomas Kankaanpää kertoo.

Suositus kotiintuloajoista annettiin marraskuussa. Asiasta aiotaan keskustella vielä kevätlukukaudella koulujen vanhempainilloissa.