HS: Katukokeilu raivostuttaa − ”Jos ei jää auton alle, kannattaa lotota”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin Kalasataman ”shared space” on koettu turvattomaksi.

Helsingin kaupunki on nimennyt Kalasatamassa sijaitsevan Leonkadun yhden osuuden ”shared spaceksi” eli ”jaetuksi tilaksi”. Kaupungin mukaan kyse on ”yhteisestä katutilasta, jossa eri liikennemuodot käyttävät samaa tilaa toiset liikkujat huomioiden”.

Helsingin Sanomien mukaan kyseinen kadunpätkä, jossa ei ole liikennemerkkejä eikä suojateitä, on herättänyt kiivasta arvostelua. Liikenneohjeistuksen puuttuminen on aiheuttanut useita ongelma- ja jopa vaaratilanteita, jotka puhututtavat Kalasataman asukkaiden Facebook-ryhmässä.

Eräs kommentoijista oli lähes jäänyt auton alle elokuussa avatulla kadunpätkällä.

− Shared space = jos et jäänyt auton alle, suosittelen lottoamaan, ryhmässä kommentoidaan.

Palautetta ovat saaneet myös virkamiehet.

− Rajusta palautteen määrästä päätellen tämä on koettu vaikeaksi, Helsingin kaupungin liikenneinsinööri Riikka Österlund sanoo HS:lle.

Liikennesuunnittelijat pohtivatkin nyt, pitäisikö kokeilusta luopua. Österlundin mukaan katutyypin ideana on, että kaikki liikkuvat hieman tavallista varovaisemmin ja pyrkivät ottamaan toisensa huomioon. Mallia on otettu Hollannista, jossa käytäntö on toiminut.

− Tämä on uusi malli ja ihmiset luonnollisesti vierastavat sitä. Ei ymmärretä, että miten se toimii, Österlund sanoo.