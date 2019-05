HS: Kansanedustajan kiistetään asuneen saunassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Dennis Pastersteinin mukaan hänen saunaansa ei ole käytetty kansanedustajien asuntona.

Ylikomisario Dennis Pasterstein kiistää, että perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen olisi asunut hänen omistamassaan saunatilassa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Asiasta nousi kohu viime vuoden elokuussa. Tuolloin ilmeni, että Hakkarainen ja kansanedustaja Ville Vähämäki (ps.) olivat yhdessä vuokranneet Pastersteinin omistaman saunatilan, joka ei ole asuinhuoneisto.

Pasterstein teki asiaa selvittäneiden viranhaltijoiden toiminnasta hallintokantelun. Lisäksi hän pyysi asiaa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsitteltäväksi, jotta ”saadaan sitova ratkaisu, mitä saunahuoneistossa saa rakennusvalvontaviranomaisten mukaan tehdä”.

– Asuntona saunahuoneistoani ei ole koskaan käytetty, Pasterstein sanoo kantelun ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaan.

Vähämäki asui Pastersteinin mukaan saunatilan yläpuolella sijaitsevassa asunnossa. Hakkarainen puolestaan yöpyi Pastersteinin mukaan saunassa vain satunnaisesti. Hakkarainen oli kuitenkin ilmoittanut saunatilan kakkosasunnokseen eduskuntaan ja sai sen johdosta korotettua kulukorvausta.

Pasterstein on HS:n mukaan kritisoinut muun muassa rakennusvalvontapalveluiden tekemää tarkastusta, jonka kulkuun ja raportointiin hän ei ole ollut tyytyväinen. Perjantaina asiaa käsitellyt ympäristö- ja lupajaosto päätyi siihen, että viranhaltijoiden toiminta ei ollut moitteetonta.

– Siinähän todetaan, että virkamiehet ovat tehneet huonoa työnjälkeä ja tarkastus tehtiin hutiloiden, Pasterstein kertoo HS:lle.

– Se, että he [Hakkarainen ja Vähämäki] nostivat eduskunnasta sitä tukea, on toinen juttu. He käyttivät sitä [tilaa] satunnaisesti, mutta onko se sitten rakennusluvan vastaista.

Pastersteinin mukaan ”ensisijainen kysymys on, saako saunassa satunnaisesti nukkua.”

– Aion vaatia, että tulee selvyys, mitä saunassa saa tehdä.