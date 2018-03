HS: Kansalaisaloitteiden pelätään ruuhkauttavan eduskunnan

Varapuhemiehen mukaan allekirjoitukset on helppo kerätä nykytekniikalla melkein mistä tahansa asiasta.

Eduskunnassa ollaan huolissaan kansalaisaloitteden kasvavan määrän käsittelymahdollisuuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Vuoden 2012 käyttöönottonsa jälkeen eduskunnan käsittelyyn vaadittavat 50 000 ääntä on saanut kokoon 22 aloitetta, joista 16 on saapunut vuonna 2015 alkaneella kuluvalla vaalikaudella. Varsinkin viime kuukausina on saapunut useita aloitteita.

– Tällaisenaan määrä ei ole mikään ongelma, mutta jos kasvu jatkuu, järjestelmän toimivuus on turvattava. Nykytekniikalla melkein mistä tahansa asiasta on helppo kerätä kokoon 50 000 allekirjoitusta, sanoo eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.).

Hänen mukaansa huoli on, että suurentuva aloitteiden määrä ruuhkauttaa eduskunnan. Vaihtoehtoisesti eduskunta voisi päättää jättää entistä suuremman osan aloitteista vaille perusteellista käsittelyä. Tarvittavien allekirjoitusten määrä on hänen mukaansa kuitenkin vain yksi piirre toimivuuden kokonaisuudessa, eikä virallisia keskusteluja rajan nostamisesta ole käyty.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) on pyytänyt oikeusministeriötä tekemään kevään aikana selvityksen kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mahdollisista kehitystarpeista. Pekkarisen mukaan muutoksia järjestelmään ei kuitenkaan olla tekemässä enää tällä vaalikaudella.