HS: Jyrkkää arvostelua THL:lle – ilmanvaihdon riskejä ei ole myönnetty

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Ville Vuorinen arvostelee THL:n julkaisemia ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Vuorinen sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi työpaikkojen ja koulujen ilmastoinnista tulisi antaa tarkemmat ohjeet. Toisen aallon mahdollisuutta voitaisiin vähentää kevään mittaan kertyneen tutkimustiedon avulla.

Maailman terveysjärjestö WHO totesi viime viikolla, että virus voi tarttua aerosolien kautta myös muualla kuin sairaaloissa. Infektioissa on aiemmin huomioitu lähinnä yskimisen tai pintojen kautta siirtyvät pisaratartunnat. Ilmateitse kulkevia pieniä hiukkasia syntyy myös hengityksen, puhumisen ja esimerkiksi laulamisen yhteydessä.

Ville Vuorinen mainitsee Musiikkitalossa pidetyn Naistenpäivän konsertin, jonka seurauksena tartunnan sai noin sata ihmistä. Lähietäisyydellä tapahtuvat pisaratartunnat eivät selitä näin suurta infektiomäärää.

THL pohti koulujen avaamisen yhteydessä, tulisiko suositusten pohjautua luokkien henkilömääriin vai neliöihin. Numeerisia arvoja ei pystytty antamaan, mutta THL totesi ilmanvaihdon vaikuttavan viruksen tarttumiseen.

– Jos ilmavälitteisistä tartunnoista tulee selkeämpää näyttöä, jonka perusteella on mahdollista antaa täsmällisiä ohjeita, se otetaan suosituksissa huomioon, THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi sanoo HS:lle.

Vuorisen mukaan suuri osa isoistakin viruspitoisista pisaroista jää leijumaan ilmaan, toisin kuin aiemmin oletettiin.

Kotioloissa tartuntariskiä voi vähentää tuulettamalla ja käyttämällä liesituuletinta. Toimistoissa tilanne on haastavampi, jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto. Tartuntoja voisi ehkäistä esimerkiksi ilmanpuhdistimien avulla.

– Henkilökohtaisesti suosittelen myös kasvomaskien käyttöä esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä, Ville Vuorinen toteaa.

Much discussion lately in aerosol/disease transmission communities about the “5 micron cutoff” where droplets supposedly fall to ground w/in 1-2 m. @jljcolorado and @linseymarr has suggested ~50 microns.

Here’s some video evidence for that. 50 micron droplets wafting in lab… pic.twitter.com/5SrE7GeKDF

— Ryan Davis (@MicroLevitator) July 16, 2020