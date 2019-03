HS: Juna-aseman opasteet asennettiin ylösalaisin ja väärille laitureille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Espoon Leppävaaran aseman opastekylttien asennus ei mennyt nappiin.

Sosiaalisessa mediassa on lauantaina naureskeltu Espoon Leppävaaran asemalla käyneelle kömmähdykselle. Helsingin Sanomien HS Espoon mukaan aseman laiturien suuret numerokyltit on on asennettu sekä ylösalaisin että väärien laiturien kohdalla (kuva alla).

– Siinä on ollut kommunikointihaaste kahden urakoitsijan välillä. Tietokatkon vuoksi teippausta suorittaneella aliurakoitsijalla ei ole ollut oikeaa tietoa taulujen järjestyksestä ja numeroinnista”, kylttien asennuksesta vastanneen VRJ Etelä-Suomen toimiala-assistentti Taru Manner selvittää.

Somessa on jaettu kuvaa ylösalaisin olevasta numerosta neljä ja ihmetelty, miten tällainen voi oikein olla mahdollista.

– Vaihtoon pitää urakoitsijat laittaa, jos ei näitä osaa laittaa! Välinpitämätöntä ja surkeaa touhua, tapausta kommentoinut Timo Tossavainen esimerkiksi tviittasi.

Järki ohoi – Leppävaaran aseman opastekyltit asennettiin väärien laitureiden kohdalle ja ylösalaisin 😳 Vaihtoon pitää urakoitsijat laittaa, jos ei näitä osaa laittaa! Välinpitämätöntä ja surkeaa touhua! https://t.co/td5Tq2ULde #opaste #asema #Leppävaara #Espoo #asenne — Timo Tossavainen (@TimoTossavainen) March 1, 2019