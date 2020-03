HS: HUSin työntekijät voivatkin palata ulkomailta töihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi ohjeistus koskien ulkomaanmatkoilta palaavia koskee vain täysin oireettomia sairaanhoitopiirin työntekijöitä.

Helsingin Sanomien näkemän uuden sisäisen ohjeistuksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) terveydenhuoltohenkilökunta voi palata ulkomaanmatkoiltaan suoraan töihin. Tämä on ristiriidassa maan hallituksen torstaina antaman kehotuksen kanssa, jonka mukaan kaikkien ulkomailta Suomeen palaavien tulisi jäädä kotiin kahdeksi viikoksi matkansa jälkeen.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi perustelee uutta ohjeistusta niukalla henkilökunnalla.

– Kun arvioimme tämän viikonlopun päivystäjien tilannetta, niin totesimme, että jos lähdemme sitä ohjetta [kahden viikon kotona olemisesta] kirjaimellisesti noudattamaan, niin meiltä loppuisi päivystävät lääkärit ja hoitajat”, Mäkijärvi sanoo HS:lle.

Mäkijärvi korostaa, että kyse on täydestä oireettomuudesta, koska nykykäsityksen mukaan vain jo oireista kärsivät levittävät koronavirusta eteenpäin.

– Eli jos on täysin oireeton, niin ei ole näyttöä siitä. Korostan, että kyse on täysin oireettomista henkilöistä. Eli ei saa olla pienintäkään nuhaa eikä pienintäkään kurkun kutinaa. Jos sellaista on, niin sitten jäädään kotiin, Mäkijärvi painottaa.