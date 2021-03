HS: HUSin toimitusjohtaja vaatii rokotusten kohdentamista Uudellemaalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Tuomisen mukaan riskiryhmäläisillä on suurempi kuolemanriski Uudellamaalla kuin muualla Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtajan Juha Tuomisen mielestä riskiryhmien rokotuksia pitäisi kohdentaa nykyistä vahvemmin Uudellemaalle, kertoo Helsingin Sanomat.

Tuominen perustelee näkemystään sillä, että sairauspaine on Uudellamaalla paljon muuta maata suurempi.

– Rokotteita pitää ohjata tänne enemmän, koska täällä riskiryhmäläisten kuoleman riski on suurempi kuin monessa muussa sairaanhoitopiirissä, Juha Tuominen sanoi HS:lle.

Tuomisen mielestä kyse on myös kansalaisten yhdenvertaisuudesta, sillä HUSin alueella on suurempi riski kuolla kuin muualla maassa.

Suositukset rokotejärjestyksestä tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR.

KRAR:n puheenjohtajan Ville Peltolan mukaan on totta, että alueilla, joissa epidemia on voimakkaampi, terveysriski on suurempi.

Peltolan mukaan on perusteita sille, että alueellinen epidemiatilanne on yksi rokotusjärjestyksen kriteeri.