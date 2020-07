Huijarit iskivät välineyritykseen – HS: Pyöriä katosi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuokrarikokset pesiytyivät Espoon Nuuksioon.

Pyörähuijarit iskivät Espoon Nuuksiossa sijaitsevaan retkivälineyritykseen, kertoo Helsingin Sanomat.

Retkivälineitä ja -aktiviteetteja järjestävä ja vuokraava Natura Viva kertoo, että jo kolme heidän yrityksensä pyöristä on varastettu. Leveärenkaisia FatBike-pyöriä on vuokrattu, mutta niitä ei koskaan ole palautettu takaisin.

Ilmiö tapahtui toistuvasti.

– Viikon sisällä pyöriä lähti yhteensä kolme, joita ei koskaan palautettu, Natura Vivan yrittäjä ja toimitusjohtaja Ilkka Lariola toteaa HS:lle.

Retkivälineistöä vuokraavat ovat joutuneet rikollisten kohteeksi laajemminkin. Lariola kertoo tuntevansa myös toisen yrittäjän, jonka vuokrapyöriä on varastettu.

Rikoksia tutkitaan petoksina tai kavalluksina. Niistä on käynnissä esitutkinta.

Tekojen seurauksena pyörien vuokraus on Natura Vivassa lopetettu toistaiseksi. Kausikortilla pyöriä voi edelleen saada käyttöönsä.

– Tämä on hyvin ikävää, että tällaista tapahtuu. Tämä on ollut asiakkaiden suosiossa oleva palvelu ja joustava tapa vuokrata pyörä vain pariksi tunniksi. Se on harmillista, ettemme voi sitä tarjota. Toivottavasti tulevaisuudessa tähän löytyy jokin ratkaisu.