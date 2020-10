HS: Hotelliyöpyminen jopa 37 euroa – ”on tämä hurjaa kyytiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hotellit ovat joutuneet keksimään uudenlaisia keinoja selviytyäkseen korona-ajasta.

− Meillä on nyt keskimääräinen täyttöaste 25 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna laskua on lähes 70 prosenttia ja arkisin enemmänkin. On tämä hurjaa kyytiä, kertoo Kämp Collection Hotels -ketjun kaupallinen johtaja Elena Heiska Helsingin Sanomille.

Sunnuntain vastainen yö on hänen mukaansa parhaillaan melkein ainoa ajankohta, jolloin hotelleissa on hieman enemmän vieraita.

Kämp-ketjun hotelleja ovat muun muassa Kämp ja St. George Helsingin ydinkeskustassa.

Hotellit ovat joutuneet keksimään uudenlaisia keinoja selviytyäkseen huonoista ajoista. Osa hotelleista tarjoaa huoneitaan tai yleisiä tilojaan työskentelyyn tai yrittää houkutella suomalaisia viikonloppuvieraita.

Hotelliketju Scandic julkisti elokuussa kampanjan, jossa tarjottiin opiskelijoille mahdollisuutta asua hotellissa kuukausi 1 140 euron hintaan. Käytännössä hotelliyön hinnaksi tulee siis esimerkiksi tässä kuussa alle 37 euroa.

Yksi Scandicin uusista palveluista on niin sanotun coworking- eli yhteiskäyttötilan tarjoaminen hotellien aulasta. Aulan käyttöoikeus maksaa 19 euroa päivältä. Palveluun kuuluu kahvi, tee, vesi tai kuplavesi ja pieni lounasannos alennettuun hintaan.

Uudenlaiset konseptit voivat olla hyviä, mutta lopullista pelastusta niistä ei kannata odottaa, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista HS:lle.

Suurimman loven ovat jättäneet ulkomaiset matkustajat. Helsingissä heidän yöpymisensä hotelleissa vähenivät viime vuodesta yli 88 prosenttia.

Tilastojen perusteella myös suomalaisten kotimaan yöpymisiä oli tänä elokuussa vähemmän kuin vuosi sitten.

− Ihmiset eivät uskalla lähteä tapahtumiin ja muihin niin kauan kuin on epäselvää, onko meneminen turvallista, Lahtinen sanoo.

Helsingissä ravintoloiden mahdolliset uudet rajoitukset kohdistuvat kielteisesti myös hotellitoimintaan, kauppakamarin Lahtinen arvelee.