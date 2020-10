HS: Hoitojonot pian ennätysmitoissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elokuun lopussa lähes 137 000 potilasta odotti hoitoon pääsyä sairaaloihin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana sairaanhoitopiireissä yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita on yleensä ollut elokuun lopussa keskimäärin noin 2 000. Tämän vuoden elokuussa heitä oli lähes 18 000, kertoo Helsingin Sanomat.

Tilanne syntyi, kun sairaanhoitopiirit siirsivät kevään ja alkukesän aikana kiireettömiä hoitoja sairaaloissa koronavarautumisen vuoksi. Samalla potilaat peruivat jo sovittuja hoitoaikoja, koska he pelkäsivät saavansa hoidon yhteydessä koronavirustartunnan.

– Tilanne paheni vielä kesän lomakauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen HS:lle.

Elokuun lopussa lähes 137 000 potilasta odotti hoitoon pääsyä sairaaloihin. Heistä 13 prosenttia oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon.

Pahin tilanne on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, jossa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus elokuun lopussa oli lähes 22 prosenttia. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä hoitoa odottaneiden osuus oli pienin, alle prosentin.

HUSissa oli elokuun lopussa lähes 6 900 potilasta, jotka olivat jonottaneet yli puoli vuotta. Määrä noin kahdeksankertaistui vuodessa.

Keskimäärin odotusaika sairaaloihin on nyt kaksi kuukautta. Epäselvää on, miten sairaanhoitopiirit pystyvät lyhentämään hoitovajetta, kun päällä on uusi koronavirusuhka.