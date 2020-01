HS: Helsingissä myydään poikkeuksellisen pientä asuntoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustassa sijaitsevan miniasunnon neliöhinnaksi tulee huikeat 9 929 euroa.

Helsingissä on myynnissä poikkeuksellisen pieni asunto, kertoo Helsingin Sanomat. Kampissa Lapinlahdenkadulla sijaitsevassa yksiössä on kokoa vain 14 neliömetriä.

Asuntoa myyvä kiinteistövälittäjä kertoo, että tämä on kaikkein pienin asunto, mitä hänellä on koskaan ollut myynnissä. Hän on ollut alalla 20 vuotta.

Miniasunnosta ovat kiinnostuneita niin sijoittajat kuin ensiasunnon ostajat. Meriläisen mukaan hinta houkuttaa. Asunnon lähtöhinta on Oikotien sivuilla 139 000 euroa.

– Neliöhinta nousee huimaksi, mutta pääasia on että asunto on ydinkeskustassa ja sen hinta jää alle 200 000 euron, välittäjä arvioi.

Saman kokoisia asuntoja on kiinteistössä useampia. Kyse on välittäjän mukaan vanhoista teollisuustiloista, joiden käyttötarkoitusta on muutettu vuonna 1992.

Alle 20 neliömetrin kokoisia asuntoja saa nykyään rakentaa vain opiskelijoille tai poikkeusluvalla.