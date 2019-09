HS: Helsingin sähköpotkulautoihin nopeusrajoittimet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitukset tulevat käyttöön syyskuun lopussa.

Helsingin katukuvassa sähköpotkulaudoistaan tunnettu ruotsalaisyhtiö Voi asentaa potkulautoihinsa automaattiset nopeusrajoittimet, Helsingin Sanomat kertoo.

Kuuteen kilometriin tunnissa alennettu nopeus perustuu paikannustietoon ja tulee käyttöön Salomonkadulla ja Narinkkatorilla, Keskuskadulla, Aleksanterinkadulla ja Esplanadin puistossa. Voi kertoo lähestyneensä kaupunkia itse.

Nopeasti yleistyneet potkulaudat ovat keränneet kritiikkiä. Kulkupelien yleistyminen on HS:n mukaan näkynyt Töölön tapaturma-asemalla. Myös lautojen jättäminen sinne tänne on herättänyt närää kaupunkilaisissa ja Helsingiltä on tivattu sosiaalisessa mediassa niiden käyttöön liittyvistä säännöistä.

Tilannetta hankaloittaa se, etteivät laudat tarvitse asemia. Ne kerätään lataukseen sieltä, minne ne on jätetty. Helsingin kaupunki muistutti keväällä, että sähköpotkulautapalvelut eivät varaa kadulta tai puistosta tilaa esimerkiksi asemille tai telineille, joten ne eivät myöskään vaadi kaupungilta lupaa.

Voin lisäksi Helsingissä toimivat saksalainen Tier sekä suomalaiset Hoop ja Samocat.