HS: Helsingin ensimmäistä uutta bulevardia suunnitellaan jo

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Tuusulanväylän muutosten ensimmäisiä periaatteita.

Suunnittelut Tuusulanväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi on käynnistynyt. Aikeissa on purkaa Helsingissä moottoritietä useiden kilometrien matkalta kaupunkibulevardia varten.

Suunnittelun ensimmäiset periaatteet ovat esillä tiistaina Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa. Apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) sanoo Helsingin Sanomille, että Käpylän asemanseudulla rakennetaan ensimmäisenä.

− Nyt esillä olevat suunnitteluperiaatteet ohjaavat eteenpäin menoa. Niissä katsotaan aluetta kokonaisuutena, konkreettisia kaavapäätöksiä tehdään sitten myöhemmin pieni pala kerrallaan, kaupunkiympäristön toimialasta vastaava Sinnemäki sanoo.

Muutosten myötä Käpylän asemanseutu muuttuu nykyisestä läpikulkualueesta merkittäväksi joukkoliikenteen solmukohdaksi. Suunnitelman mukaan Käpylän terminaalissa kohtaavat pikaratikka, lentorata ja bussit. Suunnitelmana on myös, että kauempaa tulevat bussit jättävät matkustajat Käpylässä, josta matkaa jatketaan tehokkaammilla joukkoliikennevälineillä.

Tuusulanbulevardi on Helsingin alunperin haluamista kaupunkibulevardeista toinen, joka on toteutumassa. Toinen on Vihdintien kaupunkibulevardi. Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardit kaatuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).