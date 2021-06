HS: Helsingillä kova työ yrittää jäljittää kisaturisteja

Helsinkiläisistä kisaturisteista yli 100 on antanut positiivisen koronanäytteen.

Helsingin koronajäljitys joutuu tekemään kovasti töitä löytääkseen satoja Pietarin kisaturisteja, kertoo Helsingin Sanomat. Altistuneita on niin paljon, ettei tarkkoja lukuja osata sanoa. Sama jäljitys on käynnissä myös muissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa.

– Meillä on jo nyt jäljitettävänä runsaat kymmenen bussia, joissa joku on antanut positiivisen koronanäytteen. Samassa bussissa matkustaneet asetetaan karanteeniin”, sanoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen lehdelle.

Asiaa vaikeuttaa myös se, että matkanjärjestäjillä on ollut käytössään useita eri busseja ja järjestys busseittain on saattanut vaihdella.

– On niitä matkanjärjestäjiä, joiden matkoilla on noudatettu suorastaan sotilaallista kuria, ja ihmiset ovat pysyneet koko ajan samoissa busseissa ja samoilla paikoilla. Sitten on kuitenkin tiedossa myös tilanteita, joissa ihmiset ovat vaihdelleet paikkoja. Osa ihmisistä on ollut niin vahvasti viihteellä, etteivät he lainkaan muista, missä istuivat, Lukkarinen sanoo.

Jos on istunut samassa bussissa edes jonkin matkaa positiivisen koronanäytteen antaneen kanssa, määrätään karanteeniin. Sen sijaan kaikille tietyllä aikavälillä Pietarissa käyneille ei voida asettaa karanteenia.

– Kuntien terveysviranomaiset eivät voi näin laajoja päätöksiä tehdä. Sellaisten karanteenimääräysten antaminen on aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysministeriön asia, Lukkarinen huomauttaa.