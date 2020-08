HS: Hävittäjähanke viivästyy ainakin puoli vuotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myöhästyminen saattaa olla pitempikin.

Kaikki riippuu nyt koronavirusepidemian kehityksestä, uutisoi Helsingin Sanomat.

HX-hankkeen organisaatio suunnittelee järjestävänsä kaikkien hävittäjämyyjien kanssa vielä viimeiset neuvottelut Suomessa syyskuun lopun ja joulukuun välisenä aikana. Alun perin neuvottelut piti käydä jo alkukeväällä, mutta koronaepidemia esti hävittäjämyyjien tulon Suomeen. Neuvottelut jouduttiin tuolloin siirtämään alkusyksyyn.

Vielä ei kuitenkaan tiedetä, millaisia rajoituksia eri maissa on Suomeen matkustamisen kanssa. Jos jonkun maan koronavirusta koskevat ohjeet ja määräykset estävät Suomeen tulon, niin kauppa myöhästyy väistämättä entisestään. Jokaista tarjoajaa on kohdeltava tasapuolisesti.

Hidastavana tekijänä saattaa olla myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje, jonka mukaan lähes kaikista maista Suomeen saapuvien pitäisi jäädä kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin. Jokaisen hävittäjämyyjän neuvotteluryhmään kuuluu kymmeniä ihmisiä.

– Lähtökohtana on, että yksi neuvottelukierros on saatava käytyä kaikkien kandidaattien kanssa. Jokaisen tarjoajan kanssa on pakko järjestää sellainen nelipäiväinen neuvottelukierros Suomessa turvatiloissa. Tietenkin koronavirus aiheuttaa haasteita ja erikoisjärjestelyjä, sanoo strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriöstä HS:lle.