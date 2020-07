HS: Hanhet määräävät, missä voi kulkea

Valkoposkihanhien kerrotaan häiritsevän pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden liikkumista Helsingin Töölönlahdella.

Tiet ovat hanhilaumojen jäljiltä ulosteiden peitossa.

Helsingin Sanomien mukaan eläimet ovat vallanneet myös Urho Kekkosen muistoksi rakennetun altaan. Tilanteeseen on vaikea puuttua, sillä laji on suojeltu.

Valkoposkihanhien määrä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana keskimäärin 18 prosenttia vuodessa.

Töölönlahden valkoposkihanhitilanne on katastrofaalinen. Ulostetta ja hanhia on kaikkialla. Liikkuminen on vaikeutunut. Hesingin kaupungin tulee hakea välittömästi poikkeuslupaa hanhien hätistelemiseen. Nyt on viimein aika toimia! https://t.co/CHbkoTdeP0

— Otto Meri (@OttoMeri) July 23, 2020