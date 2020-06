HS: Hallitus on purkamassa iäkkäiden koronasuositukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 70-vuotiaille suositellaan turvavälejä muita tavatessa.

Hallitus on Helsingin Sanomien mukaan purkamassa jäljellä olevat iäkkäitä koskevat koronasuositukset.

Yli 70-vuotiaille suositellaan tällä hetkellä muun muassa pitämään kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin kaupassa ja apteekissa asioidessa. Läheisiin olisi suositusten mukaan tärkeää pitää yhteyttä myös puhelimella ja verkossa. Kasvotusten tapaamisissa olisi niin ikään pidettävä huoli turvavälistä ja suosittava tapaamisia ulkona.

Riskiryhmään kuuluvan luona vierailevia puolestaan kehotetaan välttämään lähikontaktia, kuten kättelyä ja halaamista. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä.

Vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat vielä pääsääntöisesti kiellettyjä. Tapauskohtaisesti harkiten oireettomien läheisten on kuitenkin suositusten mukaan voitava vierailla kriittisessä tilassa tai saattohoidossa olevien asiakkaiden luona turvallisella tavalla.

Iäkkäitä ja muita riskiryhmiä koskevat suositukset löytyvät täältä valtioneuvoston sivuilta.

Tiistaina hallituksen on määrä keskustella myös matkustusrajoitusten höllentämisestä. Julkisuudessa on puhuttu ”Schengen miinuksesta”. Se merkitsisi matkustusrajoitusten purkamisen laajentamista muihinkin Schengen-maihin. HS:n saamien tietojen mukaan asian valmistelu on kuitenkin yhä kesken. Hallituslähteistä kerrotaan myös, että Ruotsi ei joka tapauksessa olisi tällä listalla.

Hallitus suosittelee toistaiseksi edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.