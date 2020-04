HS: Hallitukselle arvio Uudenmaan eristämisen lopettamisesta

Uudenmaan eristäminen päättyy viikon päästä, ellei eristystä jatketa.

Hallitus saa tiistaina arvion siitä, onko sillä perusteita lopettaa Uudenmaan eristys tai jatkaa sitä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Uudenmaan eristys on voimassa sunnuntaihin 19. huhtikuuta, ellei eristystä päätetä jatkaa.

Päätöksenteon pohjaksi sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on tarkasteltu pääsiäisen ajan epidemiologisia mallinnuksia ja terveydenhuollon kantokykyä, kertoo STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila HS:lle. Hänen mukaansa tähtäin on, että hallitus saa ministeriön viralliset arviot tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen Ilta-Sanomille, ettei hallitus valmistele Uudenmaan eristämisen jatkoa.

– Liikkumisen rajoittaminen on valmiuslain kovimpia toimia. Edellytyksenä liikkumisen rajoittamiselle on sen välttämättömyys. Jos tautitilanne tasaantuu Uudenmaan ja muun Suomen välillä, edellytys ei täyty ja hallituksen on purettava rajoitus välittömästi. Tähän myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota, Marin sanoi Ilta-Sanomille.