HS-gallupin mukaan Sauli Niinistöä äänestäisi 68 prosenttia

Kansanliikkeen presidenttiehdokas saisi valtaosan vaalin äänistä.

Helsingin Sanomain julkistaman presidentinvaalien kannatustutkimuksen teki Kantar TNS tuhantena tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna 8.–17.1.2018.

Tutkimuksen mukaan presidenttiehdokkailla on kannatusprosentteja kantansa ilmaisseiden vastaajien keskuudessa seuraavasti:

Sauli Niinistö 68

Pekka Haavisto 11

Paavo Väyrynen 8

Laura Huhtasaari 4

Matti Vanhanen 3

Merja Kyllönen 3

Tuula Haatainen 2

Nils Torvalds 1

Sauli Niinistöä aikoo äänestää 96 prosenttia kokoomuslaisista, 75 prosenttia Sdp:n kannattajista, 62 prosenttia keskustalaisista ja 42 prosenttia vihreistä.

Vastaava edellinen tutkimus julkistettiin 19.12.2017. Siitä Niinistön kannatus on laskenut 6-7 prosenttiyksikköä, Haaviston kannatus on laskenut prosenttiyksikön ja Väyrysen kannatus on noussut viisi prosenttiyksikköä.

Torstai-iltana julkistetussa Alma Median kyselyssä Sauli Niinistön kannatus oli 58 prosenttia, Pekka Haaviston 14 prosenttia, Paavo Väyrysen seitsemän prosenttia ja Laura Huhtasaaren kuusi prosenttia.

