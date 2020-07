HS-gallup: SDP:n suosion lasku jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n ja kokoomuksen kannatus on lähes tasoissa.

Hallituspuolueiden SDP:n ja keskustan kannatukset laskivat heinäkuussa, ilmenee Helsingin Sanomien puoluekannatus­mittauksesta.

SDP:n kannatus on 21,2 prosenttia. Suosio on laskenut 0,9 prosenttiyksikköä toukokuun 22,1 prosentista.

Keskustan kannatus laski 0,8 prosenttiyksikköä ja on 11,6 prosenttia.

Vihreiden kannatus nousi 0,5 prosenttiyksikköä ja on 11,3 prosenttia.

Perussuomalaisten kannatus oli 17,9 prosenttia, kokoomuksen 17,7 prosenttia.

– Siellä on kaksi taisteluparia. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat lähellä toisiaan, samoin kuin keskusta ja vihreät. Järjestys on edelleen sama, mutta on mielenkiintoista nähdä, tuleeko siihen muutoksia, tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar TNS:stä arvioi HS:lle.

Kannatusta saivat prosenttiyksikköinä (muutos edellisestä vastaavasta mittauksesta):

SDP 21,2 (-0,7)

PS 17,9 (+0,3)

Kokoomus 17,7 (+0,3)

Keskusta 11,6 (-0,8)

Vihreät 11,3 (+0,5)

Vas 8,2 (+0,8)

RKP 4,4 (0,0)

KD 3,9 (-0,1)

Liik 2,0 (-0,3)

Muut 1,8 (0,0)

Tutkimuksen teki TNS-Kantar 15.6.–10.7.2020. Sitä varten haastateltiin 2 168 henkilöä. Kyselyn virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä.