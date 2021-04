HS-gallup: SDP:n kannatus laski, Sanna Marinista saatu pääoma syöty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton kannatus on noussut eniten.

Oppositiopuolue perussuomalaiset on kasvattanut kannatuseroaan pääministeripuolue SDP:hen, kertoo Helsingin Sanomat.

Perussuomalaiset on HS-gallupin mukaan 21,6 prosentin kannatuksellaan (+0,1 %-yks.) edelleen suosituin puolue, mutta SDP:n kannatus on heikentynyt 0,8 prosenttiyksikköä 19,7 prosenttiin.

SDP:n kannatus nyt alle 20 prosenttia ensimmäisen kerran sitten viime vuoden maaliskuun, jolloin koronaviruskriisi iski Suomeen.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoi HS:lle, että SDP:n pääministeri Sanna Marinin uusista kasvoista ja tyytyväisyydestä hallituksen koronatoimiin saama pääoma alkaa olla syöty.

Jokisipilä huomautti, että liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen kaatuminen perustuslakivaliokunnassa oli näkyvä epäonnistuminen Marinille ja hallitukselle. Laki oli henkilöitynyt nimenomaan pääministeriin.

Kokoomus on HS-gallupissa edelleen kolmanneksi suurin puolue 16,2 prosentin kannatuksella, missä on nousua 0,2 prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin. Vihreiden kannatus on 10,0 prosenttia, ja kannatus on noussut 0,2 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on noussut peräti 0,5 prosenttia, ja se on nyt 7,8 prosenttia. Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvioi, että SDP ei enää ime samanlailla kannatusta vasemmistoliitosta ja vihreistä kuin aiemmin Marinin kaudella.

RKP:n kannatus on 4,3 prosenttia (-0,1 %-yks.), KD:n 3,8 prosenttia (+0,1 %-yks.) ja Liike Nytin 2,5 prosenttia (-0,1 %-yks.).

Tutkimuksen teki Kantar TNS 15.3.–9.4.2021. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 2 462 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.