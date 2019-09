HS-gallup: PS 19,8, kok 17,3, SDP 17,3

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan kannatus putosi ensi kertaa alle 12 prosentin.

Perussuomalaiset jatkaa Helsingin Sanomien gallupissa suurimpana puolueena 19,8 prosentin kannatuksella. Toisena ovat kokoomus ja SDP 17,3 prosentin kannatuksella. Kolmen kärjessä ei ole tapahtunut juuri muutosta edelliseen mielipidemittaukseen verrattuna.

Neljänneksi suosituin puolue on vihreät 14,2 prosentin kannatuksella. Vihreiden kannatus on noussut 0,5 prosenttiyksikköä edellisestä. Keskustaa kannatti kyselyssä vain 11,9 prosenttia vastaajista. Puolue on pudonnut ensi kertaa HS:n gallupissa alle 12 prosenttiin.

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen puolueiden yhteen laskettu kannatus on 56 prosenttia. Se ei ole juuri muuttunut kuukauden takaisesta mittauksesta.mittauksesta.

Mielipidemittauksen teki Kantar TNS. Tutkimus tehtiin elokuun 26. päivän ja syyskuun 22. päivän välisenä aikana ja sitä varten haastateltiin puhelimitse 2 236 ihmistä. 26 prosenttia vastaajista ei kertonut kantaansa. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.