HS-gallup: Nato-vastustajia on ennätyksellisen vähän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jäsenyyden kannatus on historiallisen korkealla.

Tuoreen HS-gallupin mukaan 28 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen liittyvän Natoon ja 42 prosenttia vastustaa liittymistä sotilasliittoon. Epävarmojen osuus on kasvanut lähes kolmannekseen.

Jäsenyyden kannattajien määrä on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2019 lopulla tehtyyn samaan kyselyyn. Kyseessä on korkein kannatus HS-gallupien historiassa.

Nato-jäsenyyden vastustajien joukossa on tapahtunut suurin muutos. HS:n gallupeissa ei ole ollut vastustajia koskaan niin vähän kuin nyt. Vastustus on painunut alle 50 prosentin ensimmäisen kerran.

Epätietoisten ennätyksellinen osuus on myös iso muutos. Vastanneista 30 prosenttia sanoi, ettei osaa sanoa Nato-kantaansa. Luvussa on nousua kuusi prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen kyselyyn. Useimmiten epätietoisten osuus on HS:n Nato-gallupeissa ollut alle 20 prosenttia.

HS-gallupissa kysyttiin myös sitä, miten vastaajat suhtautuisivat Nato-jäsenyyteen siinä tapauksessa, että myös Ruotsi hakisi jäsenyyttä. Silloin jäsenyyteen suopeasti suhtautuvien osuus kasvaisi 38 prosenttiin ja vastustajien osuus vähenisi 39 prosenttiin.

Kantar TNS toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin 3.–16.1.2022. Tutkimustulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.