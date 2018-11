HS-gallup: Kokoomus ennallaan, punavihreä blokki kamppailee keskenään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomukselle sopii Ellun Kanojen tutkimusjohtajan mukaan kilpailijan ja haastajan asema.

Uudessa HS-gallupissa demareiden kannatus on noussut yhden prosenttiyksikön verran 22,4 prosenttiin. Toisena tulevan kokoomuksen kannatus on pysynyt 19,7 prosentissa. Keskustan kannatus on laskenut 15,7 prosentista 15,4 prosenttiin.

Vihreiden kannatuslasku on päättynyt. Kannatus nousi edellisen mittauksen 12 prosentista 12,5 prosenttiin. Vasemmistoliiton kannatus on 9,7 prosenttia, perussuomalaisten 8,7 prosenttia, RKP:n 4,4 prosenttia ja kristillisdemokraattien 4 prosenttia.

Viestintätoimisto Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen muistuttaa lehdelle, että demareilla on jo kymmenisen vuotta ollut vaaleissa ongelma ajoituksen kanssa. Kannatushuippu on tullut noin kolme kuukautta ennen vaaleja, eikä puolue ole sen jälkeen kyennyt pitämään sitä yllä.

Mannisen mielestä Sdp on aiemmin sortunut yliyrittämiseen, mörköjen maalailuun ja omille ydinkannattajilleen puhumiseen. Silloin on pyllistetty liikkuville äänestäjille.

– On mielenkiintoista nähdä, onko tässä ajassa jotain erilaista ja pystyvätkö he pitämään kannatuksen yllä, kokoomuksen suunnittelupäällikkönä aikaisemmin työskennellyt Manninen toteaa.

Kokoomukselle sopii hänen mukaansa kilpailijan ja haastajan asema. Ennakkosuosikin paineet voivat joskus olla myös huono asia.

Mannisen mielestä yksi keskeinen vaalikysymys on se, millaista kamppailua punavihreä blokki eli Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto käyvät liikkuvista äänestäjistä.

– Kuinka paljon ne menevät päällekkäin? Onko ensi keväänä nähtävissä punavihreän blokin sisällissota, jossa taistellaan verissä päin kannatusosuuksista?

Tutkimukseen haastateltiin 15.10.–12.11. puhelimitse 2 314 ihmistä. Otos edustaa 18–79-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä molempiin suuntiin suurimpien puolueiden kohdalla. Kyselyn teki HS:n toimeksiannosta Kantar TNS.