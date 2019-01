HS-gallup: Ilmastotoimet voisi tehdä joku muu jossain muualla

Kansalaisille mieluisin toimenpide on, että päästövähennykset tehdään Suomen ja EU:n ulkopuolella.

Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan vain joka seitsemäs suomalainen olisi valmis sähkön hinnan nostamiseen ilmastosyistä. Lihantuotannon maataloustukien poistamista kannattaa alle neljäsosa kansalaisista, ja autoilun hintaa nostaisi harvempi kuin joka kolmas suomalainen.

Noin joka kolmas suomalainen olisi valmis ohjaamaan ihmisiä vähäisempään lihansyöntiin verotuksella tai rajoituksilla. Alle puolet olisi valmiita siihen, että julkisesti järjestetyssä ruokailussa lihaa olisi tarjolla korkeintaan kolmesti viikossa. Turpeen käytön kieltoon olisi valmis vain noin joka toinen suomalainen.

Samaan aikaan 65 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että hallituksen pitäisi luultavasti tai ehdottomasti ottaa ilmastonmuutoksen torjunta tärkeimmäksi tavoitteekseen, vaikka se tarkoittaisi puuttumista suomalaisten elämäntapaan. Lisäksi 63 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Suomen pitää olla edelläkävijä päästöjen nopeassa vähentämisessä.

Suosituimmiksi HS:n ilmastogallupissa nousevat keinot, jotka koskevat jotakuta muuta.

Lähes 60 prosenttia suomalaisista olisi valmis rajoittamaan autoilua alueilla, joilla on toimiva julkinen liikenne. Kaikkein voimakkaimmin tätä kannattavat maaseudulla ja taajamissa asuvat ihmiset eli ne, joiden asuinalueilla joukkoliikenne ei toimi kovin hyvin.

Maaseudulla asuvista jopa 70 prosenttia on valmis autoilun rajoituksiin. Vähäisintä kannatus on hyvän joukkoliikenteen pääkaupunkiseudulla, jossa puolet on valmiita rajoituksiin ja alle kolmannes on eri mieltä.

Lentomaksua tai -veroa kannattaa täysin tai jossain määrin 58 prosenttia suomalaisista. Suurin kannatus maksulle löytyy maaseudulla asuvista, vähemmän tienaavien joukosta ja iäkkäiden vastaajien parista. Kaikki ovat ryhmiä, jotka oletettavasti lentävät keskimääräistä vähemmän.

Erityisen kannatettavana tai ainakin tehokkaana suomalaiset pitävät sitä, että Suomi ja EU voisivat tehdä hiilivähennyksensä EU:n ulkopuolella.

Toisaalta suomalaiset eivät pidä ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä kovin realistisena tavoitteena, sillä kansasta 44 prosenttia ei pidä tätä tavoitetta kovin tai lainkaan realistisena.

HS tilasi ilmastotutkimuksen Kantar TNS -yhtiöltä, joka teki tutkimuksen 7.–13. joulukuuta verkkopaneelissa. Haastatteluja tehtiin 1103. Tutkimus edustaa 15–74-vuotiaita suomalaisia lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.