HS: EK huolissaan hävittäjäkaupasta – ”Olisi anteeksiantamatonta olla hyödyntämättä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisyritysten on hyödyttävä hävittäjähankinnasta, Jyri Häkämies sanoo.

Myös suomalaisten yritysten on hyödyttävä HX-hankkeesta, eli Suomen miljardiluokan hävittäjähankinnasta, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies korostaa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Ilmavoimien seuraavasta hävittäjästä päätetään vuoden 2021 lopulla. Tarjouksia on pyydetty viideltä hävittäjävalmistajalta. Häkämies toivoo kymmenen miljardin euron kaupalta positiivisia vaikutuksia myös kotimaisille yrityksille.

– Tämän kaiken, jota lainsäädäntökin säätelee, ulkopuolella on mahdollisuuksien ikkuna. On alkamassa viimeinen kierros, jossa meillä on mahdollisuus hyödyntää hävittäjähankintaa taloudellisesti, yritysten liikevaihdon ja työllisyyden kautta, Häkämies toteaa.

EU-lainsäädäntö kieltää vastakaupat, mutta teollinen yhteistyö on sallittua. EK toivoo esimerkiksi suomalaisyrityksiä mukaan hävittäjävalmistajien kotivaltioiden julkisiin hankintoihin.

– Olisi anteeksiantamatonta olla hyödyntämättä tätä myös suomalaisten yritysten ja työpaikkojen hyväksi, Häkämies sanoo.

Suomalaisyritykset odottavat myyjämailta reiluja julkisia tarjouskilpailuja, EK-johtaja korostaa.

– Me haluamme hävittäjätarjoajien maissa katsoa tarkkaan, että pelisäännöt olisivat reilut ja että suomalaisyritykset pääsisivät mukaan ja voittaisivat kauppoja.

Patrian ex-toimitusjohtaja Heikki Allonen on Häkämiehen kanssa samoilla linjoilla. Kaupan on oltava mahdollisimman hyvä koko Suomen kannalta.

– Onko tämä sellainen juttu, että 30 vuoden kuluttua, kun ostettavan järjestelmän elinkaari on loppunut, niin se oli siinä? Pääoma, joka tähän oli varattu on käytetty – onko se luonut jotain sellaista joka jatkuu ja on tuottavaa, Allonen pohtii.